Feira da Golegã 2017: 48 Conjuntos participaram na 1ª Jornada do CDE 8 Novembro, 2017 9:37

O destaque deste quarto dia de Feira da Golegã vai para o Concurso de Dressage Especial que decorreu no Hippos – Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres que reuniu na primeira jornada desta terça-feira 48 conjuntos nas provas Elementar (E2), Preliminar (P2), Complementar (C2), Intermediária A, Prova Média (M2) e Prix St. Georges.

Na Prova Elementar venceu Luis Carlos Bencatel Azeitona com Hipparion com a pontuação 72,444%, na Preliminar Jeannette Jenny conseguiu com Ioane D’Alem a excelente pontuação de 73,409%. Na reprise Complementar, com 12 participantes, venceu Luis Carlos Bencatel Azeitona que montou Fazenda (66,966%) enquanto na reprise Intermediária e Média apenas com um conjunto cada, Raquel Falcão com Caminheiro pontoou 63,380% e Ricardo Batista com Campeador na Média 2 obteve 59,754%.

No Prix St. Georges, a categoria mais concorrida com 17 conjuntos, Malin Linnea Katarina Bowallius com Daysi foi a vencedora com a pontuação de 65,351%.

Programa 8 de Novembro (quarta-feira)

EQUUSPOLIS

09h30 Vas Jornadas do Grupo de Trabalho de Investigação em Equídeos “Panorama da Investigação Equina em

Portugal”

HIPPOS – GOLEGÃ – CENTRO DE ALTO RENDIMENTO DE DESPORTOS EQUESTRES

10h00 Concurso de Dressage Nacional – Prova P3, E3 e M3

15h00 Concurso de Dressage Nacional – Prova C3 e Intermediária I

15h00 Prova de Equitação à Portuguesa – Prova Nível B e A

PICADEIRO LUSITANUS

18h30 Apresentação do Livro “As Coudelarias do Lusitano”, pintura de José Serrão de Faria e texto de

António Marreiros Neto

Recordando Fernando Casquinha

ARNEIRO DA FEIRA

20h30 Troféu Marquês de Marialva – Concurso de Dressage Nacional – Prova livre com música – Nível

Intermediário e Grande Prémio (Free-Style)

22h30 Apresentação das Escolas Profissionais de Gestão Equina

Resultados do CDE AQUI