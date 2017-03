Feira Anual da Trofa: «Chanel Nº5» eleita Campeã Fêmea e Campeão de Campeões 5 Março, 2017 16:49

A égua afilhada «Chanel Nº5» (Violino x Orquídea por Trinco) do criador Quinta da Lagoa e propriedade da Coudelaria Leonardo Franco, foi considerada pelo júri do concurso de Modelo e Andamentos a Égua de Ouro e Campeão de Campeões da Feira Anual da Trofa 2017. Vale a pena recordar que Chanel Nº5, detentora do título de Reprodutor Recomendado (****) foi eleita Égua de Ouro na ExpoÉgua em 2009.

O prémio para o Melhor Criador foi atribuído em ex-aequo às Coudelarias Dr. Manuel Maia Correia e Lusitanos d’Atela (Francisco Bessa de Carvalho).

Carlos Ramalhete recebeu o prémio para o Melhor Apresentador.

Devido às condições meteorológicas adversas este fim-de-semana e ao estado piso do picadeiro, não se realizaram os jogos de Horseball e o Derby de Atrelagem.

RESULTADOS

CONCURSO MODELO E ANDAMENTOS

Sábado – 04 de Março

Classe I – Poldras de 1 Ano

1º Minerva dos Rios – criador e propriedade Coudelaria Casal dos Rios – Medalha de Prata

2º Madragoa das Arcas – criador e propriedade Coudelaria Maia Correia – Prata

Classe II – Poldras de 2 Anos

1º Lua – criador e proprietário Coudelaria Pegasus – Prata

Classe III – Poldras 3 Anos

1º Jaqueta das Arcas – criador e propriedade Coudelaria Dr. Manuel Maia Correia – Prata

2º Júpiter – criador Filipe José Fernandes Sousa – propriedade Coudelaria Rio Lima – Prata

3º Jasmim D. Maria Dias – criador e propriedade Coudelaria Vieira Duque – Prata

Classe IV – Éguas Afilhadas

1º Chanel Nº 5 – criador Quinta da Lagoa – propriedade Coudelaria Leonardo Franco – Medalha de Ouro

2º Zica – criador Sérgio Fernandes Torrão – propriedade Manuel Teixeira – Prata

Classe V – Éguas Montadas

1º Guerrita d’Atela – criador Francisco Bessa de Carvalho – propriedade António Pessanha – Prata