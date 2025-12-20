FEI publica Regulamentos e Regras para 2026

Os Regulamentos e Regras da Federação Equestre Internacional (FEI) para 2026, aprovados pela Assembleia Geral da FEI a 7 de novembro, já foram publicados e encontram-se disponíveis na plataforma Inside.fei.org.

Resumos das alterações

Com o objetivo de facilitar a compreensão das novas disposições e da sua aplicação prática, foram elaborados resumos que destacam as principais alterações introduzidas, os quais podem ser consultados por disciplina:

Conteúdos audiovisuais

Adicionalmente, foram produzidos vídeos explicativos, com recurso a quadros e ilustrações, que clarificam as principais mudanças. Estes conteúdos estão disponíveis na FEI Campus.

Os vídeos de cada disciplina, bem como os livros de regras completos, nas versões consolidada e com marcação das alterações, podem ser consultados diretamente ou através das páginas acima indicadas.

Os resumos e vídeos estarão igualmente disponíveis para consulta rápida através da FEI HorseApp.

Segundo a Secretária-Geral da FEI, Sabrina Ibàñez, “em 2025, os Regulamentos de Saltos de Obstáculos, de Concurso Completo de Equitação, bem como de Atrelagem e Para Atrelagem, foram alvo de uma revisão integral. Paralelamente, os Regulamentos de Saltos de Obstáculos foram amplamente reestruturados e modernizados, com o objetivo de melhorar a sua acessibilidade e facilidade de utilização. Foram ainda introduzidas correções pontuais nos restantes Regulamentos e Regras da FEI”.

“A entrada em vigor de todas as alterações está prevista para 1 de janeiro de 2026. Nesse sentido, desenvolvemos ferramentas simples e práticas que visam apoiar a compreensão das novas regras e assegurar a sua correta implementação. Incentivamos todos os intervenientes nos eventos FEI a utilizarem estes recursos e a divulgá-los amplamente”, concluiu.