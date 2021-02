FEI proíbe aparar os bigodes dos cavalos em competições internacionais em 2021 15 Fevereiro, 2021 12:27

A FEI seguiu o exemplo de várias nações europeias e proibiu a remoção dos bigodes em cavalos participantes em competições da FEI a partir de julho de 2021.

A nova regra que proíbe aparar os pelos sensoriais do focinho, olhos e orelhas foi aprovada durante a Assembleia Geral da FEI no dia 23 de novembro. Este novo regulamento veterinário aprovado por unanimidade envolve cavalos de desporto que estejam a competir sob as regras da FEI em todas as disciplinas e a penalização para o não cumprimento é a desqualificação do cavalo do evento. A tosquia dos pelos sensoriais por motivos veterinários está isenta; a redação aprovada por unanimidade afirma que os cavalos não poderão competir em eventos FEI “se os pelos sensoriais do cavalo tiverem sido cortados e/ou tosquiados ou de qualquer outra forma removidos, a não ser que os pelos sensoriais individuais tenham sido removidos por um veterinário para evitar dor ou desconforto para o cavalo. ”

O Comité Veterinário da FEI afirma que a remoção dos pelos sensoriais de um cavalo “reduz a capacidade sensorial do cavalo”, acrescentando “Esta alteração está alinhada com a legislação de diversas federações nacionais que proibem aparar ou remover os pelos sensoriais e que em nalguns casos impõem uma forte sanção. ”