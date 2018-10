FEI Ponies Jumping Trophy: Molly Hughes Bravo ganha o Grande Prémio na Dinamarca 22 Outubro, 2018 17:57

A vitória sorriu à cavaleira luso-irlandesa, Molly Hughes Bravo, de 15 anos, com Carrickaduff Pet no Grande Prémio Taça do Mundo de Póneis em Herning na Dinamarca.

Dos 9 conjuntos que superaram as dificuldades do percurso inicial e ficaram apurados para a barrage, foi Molly que conseguiu o melhor tempo 27,72 segundos dos 6 que terminaram sem faltas o desempate. A irlandesa Charlotte Houston foi segunda classificada com Tuscany Davids (30,39s) enquanto a britânica Holly Truelove com Rexter D’Or comPletou o pódio (31,43s).

Feliz com o seu resultado, Molly afirmou “…a minha égua portou-se muito bem e no desempate foi realmente muito rápida. Este internacional é fantástico, com uma organização excelente em Herning”.

Confira os resultados AQUI