FEI implementa dispositivo para medição de focinheiras (VÍDEO) – 1 de Maio

A Federação Equestre Internacional (FEI) aprovou um novo dispositivo para medir e controlar o aperto das focinheiras utilizadas em cavalos durante competições. Após passar por rigorosos testes em eventos de saltos, dressage, concurso completo, resistência equestre e atrelagem, o dispositivo foi bem acolhido por cavalos, atletas, tratadores e oficiais.

Desenvolvido em parceria com especialistas, este pequeno dispositivo é uma ferramenta prática de fácil manuseio: é inserido sob a focinheira e deslizado de cima para baixo. Este teste rápido determina se a focinheira está suficientemente solta. Caso o dispositivo passe com facilidade, o ajuste é considerado aceitável; caso contrário, a focinheira é classificada como excessivamente apertada, resultando em penalidades de acordo com o Artigo 1044.8 do Regulamento Veterinário da FEI.

A partir de 1 de Maio de 2025, entrarão em vigor as seguintes normas:

Todas as focinheiras, superiores e inferiores, deverão estar ajustadas para permitir a folga adequada, medida pelo dispositivo aprovado pela FEI.

Focinheiras excessivamente apertadas estarão sujeitas a penalidades, incluindo a desqualificação e um cartão amarelo para o atleta.

O dispositivo já está disponível para compra na Loja on-line da FEI para que possa habituar os seus cavalos ao processo antes de 1 de Maio.