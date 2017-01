FEI anuncia decisão final – substância proibida

O Tribunal da FEI emitiu uma Decisão Final no cavalo envolvendo o Dr Pasha Syed Kamaal (IND) identificado como pessoal de apoio no caso antidoing de Glenmorgan (FEI ID UAE40813).

Amostras obtidas do cavalo Glenmorgan que foi montado por HH Sheik Hazza bin Sultan bin Zayed Al Nahyan (UAE) no CEI3* de 160kms em Al Wathba (EAU) em 10 de Fevereiro de 2012 acusaram positivo para a substância proibida Propoxyphene, um analgésico opióide, e o seu metabolito Norpropoxyphene.

Na sua decisão final o Tribunal da FEI impôs a suspensão de 2 anos ao Dr. Kamaal como membro do pessoal de apoio, de acordo com o Artigo 169 do FEI General Regulations e Artigo 10 do Equine Anti-Doping Rules. O período de suspensão provisória efectiva desde 16 de Novembro de 20156, será creditado na suspensão definitiva o que significa que o Dr. Kamaal está efectivamente suspenso até 15 de Novembro de 2017.

O Tribunal impôs uma multa de 2.500 francos suiços e 1.000 francos suiços para custas processuais.

O Dr. Kamaal tem 30 dias após a notificação (13/01) para recorrer ao Tribunal Arbitral do Desporto.

