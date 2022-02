Feedback: Estágio dos escalões da Juventude na Golegã

Decorreu no passado fim-de-semana uma concentração de conjuntos dos escalões, Poney Riders, Children, Júnior e Young Riders promovido pela a FEP.

No sábado (12) foi um dia de treino dos conjuntos que pertenciam ao grupo de trabalho e que transitaram do ano passado.

Este treino foi orientado pelo treinador nacional (Filipe Canelas Pinto) em conjunto com o treinador individual de cada conjunto e observado pelo médico veterinário da FEP (Dr Luís Lamas), pelo selecionador nacional (Dr Luís Faísca) e pelo presidente da comissão técnica (Dr. Frederico Pintéus), o objectivo destes treinos é melhorar a performance e a capacidade técnica de cada conjunto.

Este acompanhamento contínuo, é muito importante na medida em que melhora o conhecimento do treinador FEP, de cada conjunto. Também cada cavaleiro/treinador pode absorver com mais facilidade as directrizes/ideias e a visão do treinador nacional.

No segundo dia, domingo (13), os conjuntos foram observados pela equipa técnica da FEP com o objectivo de eventualmente poderem vir a integrar o grupo de trabalho.

Estiveram presentes 26 conjuntos, divididos por escalões etários: Poney Riders (3 conjuntos), Children (8 conjuntos), Juniores (7 conjuntos) e Young Riders (8 conjuntos).

Esta observação serve para seleccionar os conjuntos que de momento possam integrar o grupo de trabalho. O número de participantes é limitado devido a diversas condicionantes, mas é importante avaliar a participação e o entusiasmo dos cavaleiros, treinadores, pais e amigos. Este grupo de trabalho não é estanque, pelo que a qualquer momento poderão ser chamados conjuntos para o integrarem, a fim de participarem nos treinos e observação da FEP.

Desta forma, pretende a FEP, melhorar a formação dos atletas e assim conseguir elevar o nível médio do ensino de competição.