Federação Equestre Portuguesa publica calendário de Competições para 2022 2 Janeiro, 2022 10:34

A Federação Equestre Portuguesa publicou o calendário de competições para 2022, que arranca com os primeiros Concurso de Saltos de Categoria “B” no dia 14 de Janeiro no Centro Hípico do Porto em Matosinhos e no CEIA em Alfeizerão.

Entre os eventos programados, estão os CSIOS 3* de Lisboa e Vilamoura, o CSI3* do Porto, o Campeonato de Portugal de Saltos de Obstáculos.

O CDI3* do Centro Hípico Costa do Estoril, já um clássico no calendário na primavera e os Campeonatos de Dressage Seniores e da Juventude em Setembro são datas a registar.

De novo e ao longo do ano, existem numerosos eventos nas diferentes disciplinas, que vão abranger os 12 meses do calendário hípico.

