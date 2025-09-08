Federação Equestre Portuguesa apresenta Manual de Formação Equestre – Sela 5

A Federação Equestre Portuguesa (FEP) apresenta o Manual de Formação Equestre – Sela 5, integrado no Programa Nacional de Formação de Praticantes, reforçando o seu compromisso com a excelência e a modernização da formação, pilares fundamentais para o desenvolvimento sustentado da prática equestre em Portugal.

Da autoria do Coronel Jorge Costa Santos, com ilustrações do Sargento-Ajudante Luís Matos, esta obra resulta do trabalho da Comissão Técnica de Formação da FEP. O manual vem responder à falta de referências metodológicas e didáticas no setor, constituindo-se como um guia estruturado, acessível e de grande utilidade para praticantes e treinadores, tanto atuais como futuros.

A Sela 5 marca uma etapa determinante na progressão equestre: consolida as competências adquiridas na Sela 4 e introduz novas exigências, técnicas e teóricas. O programa integra equitação, maneio e teoria, promovendo maior autonomia, precisão e segurança na condução do cavalo. Os exercícios propostos visam desenvolver coordenação, equilíbrio e eficácia, preparando os praticantes para desafios mais exigentes, quer em treino, quer em competição.

Este manual reflete o conhecimento acumulado por várias gerações e constitui um contributo decisivo para o futuro da equitação em Portugal. É uma ferramenta de aprendizagem de referência, alinhada com a realidade nacional e com as melhores práticas internacionais, garantindo padrões de qualidade e rigor.

Com esta publicação, a FEP reafirma a sua missão de valorizar a formação, apoiar a iniciação e o aperfeiçoamento da prática equestre e contribuir para o crescimento harmonioso do desporto, promovendo oportunidades de evolução para praticantes de todas as idades e níveis.

📘 Aquisição do Manual

O Manual está disponível por 15€. Pode ser adquirido:

Presencialmente, na sede da Federação Equestre Portuguesa

Através de pedido por email para geral@fep.pt (acresce o valor dos portes de envio: 5,20€)