Federação Equestre internacional cancela eventos planeados para a Rússia e Bielorrússia

O Concelho de Administração da FEI reuniu esta segunda-feira (28), para condenar a invasão da Ucrânia pelas forças militares russas e as consequentes ramificações no desporto equestre na Rússia e Bielorrússia.

Seguindo o pedido do COI de 25 de Fevereiro 2022, no qual pede a todas as federações que “cancelem eventos desportivos planeados para a Rússia e Bielorrússia”. Assim, foram removidos do calendário internacioanl todos os eventos equestres planeados para estes dois países. Além de cancelar os eventos a FEI vai congelar todas as iniciativas do FEI Solidarity e Cursos FEI para comissários planeados para a Rússia e Bielorrúsia em 2022.

Nesta reunião foi também aprovado o donativo de 1 milhão de francos suíços do FEI Solidarity Reflief Fund para a comunidade equestre da Ucrânia.

A Rússia já está arredada dos Jogos Olímpicos e campeonatos do mundo devido ao escândalo de doping em Sochi 2014, mas o COI pede agora que “nenhuma bandeira da Rússia e Bielorrússia e os hinos dos países” sejam mostrados ou ouvidos em qualquer competição desportiva internacional.

Desde quinta-feira, dia do início da ofensiva da Rússia em várias cidades ucranianas, que já várias federações cancelaram jogos e campeonatos em solo russo. A decisão mais marcante terá sido a retirada da final da Liga dos Campeões de São Petersburgo – vai realizar-se em Paris. O Spartak Moscovo terá de jogar o seu encontro dos oitavos de final da Liga Europa fora da Rússia, A Fórmula 1 diz que para já o GP Rússia, marcado inicialmente para Sochi, em setembro, está suspenso. Vários jogos da Euroliga de basquetebol e da competições europeias de andebol também terão novas sedes e a federação de esqui cancelou todas as provas marcadas para a Rússia nas próximas semanas, que fecham a época 2021/22.