Febre do Nilo: DGAV recomenda vacinação de cavalos

A presença do vírus da Febre do Nilo Ocidental (FNO) foi detetada em Portugal, levando a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) a aconselhar a vacinação dos cavalos e a implementação de medidas de proteção nas áreas afetadas.

Em comunicado divulgado esta quinta-feira, a DGAV informa que “foram reportadas suspeitas de FNO em equídeos, estando já confirmada a circulação do vírus responsável pela doença no território nacional”.

De acordo com a mesma nota, ao longo deste ano foram registados oito focos no Alentejo e quatro na região de Lisboa e Vale do Tejo.

Perante esta situação, a DGAV aconselha a vacinação dos equídeos nas áreas onde o vírus foi detetado e reforça medidas básicas de proteção, incluindo a utilização de repelentes e a eliminação de locais com água parada, considerados “criadouros de mosquitos”.

Entre janeiro e 15 de setembro, foram contabilizados 272 focos de FNO em animais na Europa, grande parte deles em Itália (216). Alemanha, Áustria, Croácia, Espanha, Estónia, Grécia e Hungria também reportaram infeções.

Os casos em equídeos foram registados na Alemanha, Croácia, Espanha, França, Grécia, Hungria, Itália e Áustria, enquanto as infeções em aves foram detetadas na Alemanha, Espanha, Itália, Áustria e Estónia.

