FBI apreende cavalos do venezuelano Emanuel Andrade 21 Novembro, 2018 18:03

Agentes do FBI apreenderam os cavalos do cavaleiro olímpico venezuelano, Emanuel Andrade, de acordo com o Miami Herald.

Alejando Andrade, pai de Emanuel, assistiu à apreensão dos cerca de 17 cavalos de G.P. incluindo Bonjovi, Hardrock Z e Tinker Bell, pelos agentes do FBI da sua quinta em Wellington, Flórida.

Alejandro Andrade, ex-chefe do Tesouro Nacional da Venezuela, admitiu ter recebido mais de mil milhões de dólares em subornos como parte de operações ilícitas em moeda estrangeira que envolveram um magnata de televisão local indiciado em tribunais dos Estados Unidos, de acordo com documentos legais norte-americanos divulgados esta terça-feira (20).

Alejandro Andrade, que liderou o Tesouro durante quatro anos durante o governo do falecido líder socialista Hugo Chávez, recebeu propriedades, relógios Rolex de ouro e platina e veículos Mercedes Benz como parte do esquema, segundo documentos do distrito sul da Flórida (EU).

Fonte: Miami Herald