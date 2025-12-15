Farrington vence o Rolex Grand Prix: Brash conquista o Top 10 Final (VÍDEOS)

Neste domingo o norte americano Kent Farrington reafirmou a sua posição no topo do ranking mundial ao oferecer uma exibição magistral de velocidade, precisão e sangue-frio para vencer o prestigiado Rolex Grand Prix no CHI Geneva 2025. Farrington e a sua extraordinária égua Greya completaram duas rondas sem faltas, garantindo uma vitória convincente. Com este triunfo, Farrington torna-se pela terceira vez no novo candidato em disputa no Rolex Grand Slam of Show Jumping, marcando mais um feito numa carreira já extraordinária.

Vencer o Rolex Grand Prix no CHI Geneva exige que os participantes levem as suas capacidades ao limite. Precisão, coragem e atletisismo são exigidos em igual medida de cavalo e cavaleiro para dominar os exigentes percursos, e Farrington demonstrou essas qualidades. O número 1 do mundo, estava determinado a vencer e, com a sua montada de 11 anos, Greya, superou com confiança o percurso inicial e o desempate desenhado pelo chefe de pista Gérard Lachat. Em perfeita sintonia e sob enorme pressão, a dupla terminou mais de um segundo à frente do irlandês Shane Sweetnam e do cavalo James Kann Cruz, que ficaram com o segundo lugar.

Além de Farrington, sete conjuntos avançaram para o desempate. Sophie Hinners e Iron Dames Singclair estiveram entre os classificados, e Hinners assegurou o quarto lugar, aproveitando o alcance e a potência naturais de Iron Dames Singclair para terminar apenas 0,14 segundos atrás do terceiro classificado, Thibeau Spits, montando Impress-k Van’t Kattenheye Z.

Este ano, a Rolex celebrou 25 anos como patrocinadora principal do Rolex Grand Prix do CHI Geneva — um marco que reforça a dedicação de longa data da marca a uma das competições mais prestigiadas do desporto.

Brash vence o Rolex IJRC Top 10 Final

Na sexta-feira (12), Farrington também teve um desempenho de destaque no Rolex IJRC Top 10 Final, no qual terminou em segundo lugar, atrás do britânico Scott Brash, que venceu de forma excecional pela margem mais estreita possível.

A Rolex apoia o prestigiado Rolex IJRC Top 10 Final desde a sua criação, em 2001. Esta competição única é comparável às Nitto ATP Finals ou às WTA Finals no ténis e reúne os 10 melhores cavaleiros do mundo para duas emocionantes rondas de competição. Na edição deste ano, Brash, atual número 2 do mundo, teve uma prestação de excelência. Ao lado de Hello Chadora Lady — uma égua castanha de 12 anos, pertencente a Lady Pauline Harris e Lady Pauline Kirkham — completou duas voltas perfeitas, focadas na precisão, garantindo a Scott o seu segundo título no Rolex IJRC Top 10 Final, 11 anos após a sua primeira vitória, em 2014.

Esta vitória coloca-o na disputa pelo Rolex Grand Slam e estabelece um elevado padrão à medida que olha para os próximos eventos em 2026.

