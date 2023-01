François Lagadeuc e a égua de 8 anos «Fantaisie» (foto Scoopdyga) venceram neste domingo no Hipódromo Paris-Vincennes, a 3ª qualificativa do trote montado do Prix du Calvados – Cornulier Races sobre uma distância de 2.850 metros.

Paul Philippe Ploquin com «Fado do Chene» foi segundo classificado, enquanto Jean Claude Dersoir com «Hirondelle du Rib» completou o pódio.

Resultados