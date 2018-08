Faltam 15 dias para os Jogos Equestres Mundiais 2018 26 Agosto, 2018 20:39

Contagem decrescente para a 8ª edição dos Jogos Equestres Mundiais que este ano vão decorrer no Centro Equestre Internacional Tryon na Carolina do Norte, (EUA) entre 11 e 23 de Setembro, com a cerimónia de abertura agendada para 11 de Setembro.

As inscrições definitivas devem ser feitas até dia 3 de Setembro, nos casos de Dressage, Completo e Endurance, enquanto as de Saltos de Obstáculos estarão abertas até dia 10 de Setembro.

Portugal garantiu o apuramento de 19 atletas em Dressage, Saltos, Raides e Paradressage.

CONJUNTOS NACIONAIS CONVOCADOS

Dressage:

•Daniel Pinto com Santurion de Massa

•Maria Caetano com Coroado

•Vasco Mira Godinho com Bariloche

•Miguel Ralão Duarte com Xenofone D’Atela

1ª Reserva:

•Rodrigo Torres com Fogoso

Saltos de Obstáculos:

•Luis Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet

•Duarte Seabra com Fernhill Curra Quinn

•Rodrigo Giesteira de Almeida com GC Chopin’s Bushi

•António Matos de Almeida com Nikel de Presle

1ª Reserva:

•Hugo Carvalho com Vichy Du Puits

Equitação Adaptada:

•Ana Mota Veiga com Convicto LV

•Inês Teixeira com Giraldo da Sernadinha

•José Augusto Neves com Vendetto C

1ª reserva:

•Sara Oliveira Duarte com Daxx Du Hans

Endurance Pré-Selecionados:

•Margarida Oliveira Soares com Dali al Biarritz e com Diabo Al Biarritz

•Ana Barbas com Ursula Du Val

•Rui Pereira com Fidalgo de S. José

•Ricardo Relvas Batista com Eclipse da Camoeira

•Pedro Godinho com Soha Du Plasson

EQUIPAS APURADAS – 19 PAÍSES

África do Sul

Saltos de Obstáculos

•Alexa Stais – Bjerglunds Cuba

•Lisa Williams – Discovery Campbell

•Govett Triggol – C Ultra

Alemanha

Concurso Completo

•Andreas Dibowski – FRH Butts Avedon ou FRH Corrida

•Michael Jung – FischerRocana FST

•Ingrid Klimke – SAP Hale Bob

•Julia Krajewski – Chipmunk FRH

•Kai Rüder – Colani Sunrise

Saltos de Obstáculos

•Simone Blum – DSP Alice

•Marcus Ehning – Pret a Tout ou Comme il Faut

•Laura Klaphake – Catch Me if You Can

•Maurice Tebbel – Chaccos’ Son ou Don Diarado

•Hans Dieter-Dreher – Berlinda (reserva)

Austrália

Dressage

•Mary Hanna – Boogie Woogie 6

•Alexis Hellyer – Bluefields Floreno

•Kristy Oatley – Du Soleil

•Brett Parbery – DP Weltmieser

Concurso Completo

•Chris Burton – Cooley Lands

•Sam Griffiths – Paulank Brockagh

•Andrew Hoy – Vassily de Lassos

•Bill Levett – Lassban Diamond Lift

•Shane Rose – Virgil

Saltos de Obstáculos

•Scott Keach – Fedor

•Jamie Kermond – Yandoo Oaks Constellation

•Billy Raymont – Oaks Redwood

•Rowan Willis – Blue Movie

Bélgica

Dressage

•Jeroen Devroe – Eres DL

•Laurence Roos – Fil Rouge

•Fanny Verliefden – Indoctro Van De Steenblok

•Jorinde Verwimp – Tiamo

Concurso Completo

•Lara de Liedekerke-Meier – Alpaga D’Arville

•Karin Donckers – Fletcha Van’t Verahof

•Giel Vanhouche – Azrael

•Joris Vanspringel – Imperial Van De Holtakkers

Saltos de Obstáculos

•Niels Bruynseels – Cas de Liberté

•Pieter Devos – Espoir

•Nicola Philippaerts – H&M Chilli Willi

•Jos Verlooy – Igor

•Gregory Wathelet – MJT Nevado S (reserva)

Brasil

Dressage

•Leandro Aparecido da Silva – Di Caprio

•João Victor Oliva – Xiripiti

•Giovana Prado Pass – Zingaro de Lyw

•Pedro Tavares de Almeida – Aoelo

Endurance

•Carlos Augusto Barros – Koheilan Kajla

•Ana Carla Maciel – Moscou Endurance

•Pedro Marino – RG Komo

•André Vidiz – Bond Girl Endurance

Concurso Completo

•Márcio Appel – Iberon Jmen

•Márcio Carvalho Jorge – Coronel MCJ

• Nilson Moreira da Silva – Magnum’s Martini

• Henrique Pinheiro – Land Quenotte Do Feoleto

•Marcelo Tosi – Glenfly

Dinamarca

Dressage

•Daniel Bachmann Andersen – Blue Hors Zack

•Anders Dahl – Selten HW

•Betina Jæger Jensen – Belstaff

•Anna Zibrandtsen – Arlando

Espanha

Dressage

•Beatriz Ferrer-Salat – Delgado

•Juan Matute Guimón – Quantico Ymas

•Severo Jurado Lopez – Deep Impact

•Claudio Castilla Ruiz – Alcalde

Estados Unidos

Dressage

•Laura Graves – Verdades

•Adrienne Lyle – Salvino

•Kasey Perry-Glass – Goerklintgaards Dublet

•Steffen Peters – Rosamunde

Concurso Completo

•Phillip Dutton – Z

•Lauren Kieffer – Vermiculus

•Marilyn Little – RF Scandalous

•Boyd Martin – Tsetserleg

•Lynn Symansky – Donner

Saltos de Obstáculos

•Laura Kraut – Zeremonie

•Devin Ryan – Eddie Blue

•Adrienne Sternlicht – Cristalline

•McLain Ward – Clinta or HH Azur

•Beezie Madden – Darry Lou (reserva)

França

Concurso Completo

•Sidney Dufresne – Trésor Mail

•Maxime Livio – Opium De Verrières

•Astier Nicolas – Vinci De La Vigne

•Donatien Schauly ADJ – Pivoine Des Touches

•Thibaut Vallette LCL – Qing Du Briot

Saltos de Obstáculos

•Nicolas Delmotte – Ilex VP

•Alexis Deroubaix – Timon d’Aure

•Alexandra Francart – Volnay du Boisdeville

•Thierry Rozier – Venezia d’Ecaussines

•Kevin Staut – Rêveur de Hurtebise HDC

Grã Bretanha

Dressage

•Charlotte Dujardin CBE – Mount St John Freestyle

•Emile Faurie – Dono di Maggio

•Carl Hester MBE – Hawtins Delicato

•Spencer Wilton – Super Nova II

Concurso Completo

•Ros Canter – Allstar B

•Tina Cook – Billy the Red

•Piggy French – Quarrycrest Echo

•Tom McEwen – Toledo de Kerser

•Gemma Tattersall – Arctic Soul

Holanda

Dressage

•Edward Gal – Glock’s Zonik

•Hans Peter Minderhoud – Glock’s Dream Boy

•Emmelie Scholtens – Apache

•Madeleine Witte-Vrees – Cennin

Concurso Completo

•Merel Blom – Rumor Has It NOP

•Laura Hoogeveen – Quibus

•Raf Kooremans – Henri Z

•Alice Naber-Lozeman – ACSI Harry Belafonte

•Theo Van De Vendel – Zindane

Saltos de Obstáculos

•Frank Schuttert – Chianti’s Champion

•Harrie Smolders – Don VHP Z N.O.P. or Emerald

•Jur Vrieling – VDL Glasgow van het Merelsnet N.O.P.

•Marc Houtzager – Sterrehof’s Calimero

•Leopold van Asten – VDL Groep Beauty (reserva)

Irlanda

Saltos de Obstáculos

•Cian O’Connor – Good Luck

•Darragh Kenny – Babalou 41

•Paul O’Shea – Skara Glen’s Machu Picchu

•Shane Sweetnam – Chaqui Z

Concurso Completo

•Padraigh McCarthy – Mr Chunky

•Aoife Clark – Fernhill Adventure

•Cathal Daniels – Rioghan Rua

•Sarah Ennis – Horseware Stellor Rebound

•Sam Watson – Horseware Ardagh Highlight

Israel

Saltos de Obstáculos

•Alberto Michan – Bacara D’Archonfosse

•Ashlee Bond – Chela LS

•Daniel Bluman – Ladriano Z or Sancha LS

•Danielle Goldstein – Casper 213 or Lizziemary

Japão

Concurso Completo

•Yoshi Oiwa – The Duke of Cavan

•Toshiyuki Tanaka – Talma d’Allou

•Ryuzo Kitajima – Just Chocolate

•Kazuma Tomoto – Tacoma d’Horset

México

Saltos de Obstáculos

•Enrique González – Chacna

•Eugenio Garza – Victer Finn DH Z

•Federico Fernández – Landpeter do Feroleto

•Fernando Martínez – Cor Bakker

•Patricio Pasquel – Babel

Nova Zelândia

Concurso Completo

•Blyth Tait – Dassett Courage

•Mark Todd – McClaren

•Jonelle Price – Classic Moet

•Tim Price – Cekatinka

•Dan Jocelyn – Rovine De Reve

Saltos de Obstáculos

•Bruce Goodin – Backatorps Danny V

•Daniel Meech – Fine

•Samantha McIntosh – Check In 2

•Sharn Wordley – Casper

Suécia

Dressage

•Patrik Kittel – Deja ou Well Done De La Roche CMF

•Therese Nilshagen – Dante Weltino OLD

•Juliette Ramel with Buriel KH

•Tinne Vilhelmson Silfvén – Paridon Magi ou Don Auriello

Concurso Completo

•Sara Algotsson Ostholt – Wega

•Anna Freskgård – Box Qutie

•Niklas Lindbäck – Focus Filiocus

•Louise Svensson Jähde – Wilock’s Utah Sun ou Waikiki

•Ludwig Svennerstål – El Kazir or Stinger

Saltos de Obstáculos

•Malin Baryard-Johnnson – H&M Indiana

•Peder Fredricson – H&M All In, H&M Christian K, ou Hansson WL

•Fredrik Jönsson – Cold Play

•Henrik von Eckermann – Toveks Mary Lou

Suíça

Saltos de Obstáculos

•Paul Estermann – Lord Pepsi

•Martin Fuchs – Clooney III

•Steve Guerdat – Bianca ou Hannah

•Janika Sprunger – Bacardi VDL

•Arthur Gustavo da Silva – Inonstop van T Voorhof (reserva)

