Faleceu Pedro Queiroz Pereira (1949-2018)

Pedro Queiroz Pereira faleceu este sábado, dia 18, aos 69 anos. O empresário e criador de cavalos, era considerado, segundo a revista Exame, o sétimo homem mais rico de Portugal, avançou o Expresso

Presidente do conselho de administração da Semapa e da Navigator, acionista maioritário da Secil e de diversos negócios relacionados com o ambiente e a energia, era um homem discreto que evitava dar entrevistas. PQP, como era conhecido, nasceu em Lisboa em 1949, foi aluno do Colégio Militar e frequentou o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa. Foi também piloto de competição até assumir a liderança do grupo industrial familiar. Uma das suas paixões era o automobilismo. Chegou a ser piloto de corridas – veio daí a designação PQP.

Ficou viúvo em 2014. As suas filhas Lua (cavaleira de S.O.), Mafalda e Filipa assumem agora o seu património, cujo desmembramento ficou prevenido no ano passado, segundo o Jornal Económico, através da criação de um fundo privado fechado, subscrito apenas por elas, que gere o acervo patrimonial.

Segundo o Diário de Ibiza, o magnata morreu dentro do seu luxuoso iate, atracado no porto de Ibiza. De acordo com as autoridades espanholas a investigar o caso, Queiroz Pereira caiu de uma escada do navio.