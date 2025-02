Faleceu o Príncipe Aga Khan aos 88 anos

O Príncipe Karim Al-Hussaini, conhecido como Aga Khan IV, líder espiritual dos muçulmanos ismaelitas, faleceu aos 88 anos em Lisboa, no dia 4 de fevereiro de 2025. A notícia foi divulgada pela Rede Aga Khan para o Desenvolvimento (AKDN), organização que ele fundou e presidiu.

Nascido em Genebra, Suíça, em 1936, Aga Khan IV assumiu a liderança dos ismaelitas aos 20 anos, sucedendo seu avô, Aga Khan III, em 1957. Durante seu imanato, ele estabeleceu a AKDN, uma das maiores redes privadas de desenvolvimento do mundo, com iniciativas nas áreas de educação, saúde e cultura, especialmente em países da Ásia e África.

Além de seu trabalho filantrópico, Aga Khan IV era conhecido por sua paixão por corridas de cavalos, sendo proprietário de renomados cavalos puro-sangue, como Shergar, vencedor do Epsom Derby, o Irish Derby e o King George antes de ser sequestrado em fevereiro de 1983 da quinta Ballymany, na Irlanda.

Foi feito um pedido de resgate por Shergar, e a máfia, o ex-líder líbio Muammar Gaddafi e o IRA foram apontados como possíveis suspeitos. Nenhum dinheiro foi pago, e nenhum vestígio do cavalo jamais foi encontrado.

O seu filho, o Príncipe Rahim Al-Hussaini, foi nomeado como sucessor, tornando-se o Aga Khan V, o 50º imã hereditário dos muçulmanos ismaelitas.

O funeral de Aga Khan IV está previsto para ocorrer no domingo, 9 de fevereiro de 2025, no Centro Ismaelita em Lisboa, seguido de um enterro privado em Aswan, Egito, com a presença de líderes comunitários e dignitários estrangeiros.