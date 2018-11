Faleceu o olímpico britânico Tim Stockdale

O cavaleiro de obstáculos olímpico Tim Stockdale faleceu hoje, um mês após ter sido diagnosticado com cancro. O mundo equestre está de luto pelo desaparecimento de Tim Stockdale de 54 anos.

Stockdale representou a equipa do Reino Unido nos Jogos Olímpicos de Beijing em 2008, tendo quase alcançado uma medalha ao terminar em quarto lugar por equipas. Representou o Reino Unido mais de 50 vezes em Taças das Nações, incluindo o CSIO4* de Lisboa em 2010, quando a formação britânica conquistou o 2º lugar. Participou ainda nesse ano com «Kalico Bay» nos internacionais do Vimeiro e da Comporta. Tim Stockdale competiu também nos Jogos Equestres Mundiais em 2002 e nos Campeonatos da Europa em 2009.

Stockdale fraturou a cervical numa queda de um cavalo jovem em 2011, com 47 anos, mas recuperou totalmente para competir novamente a alto nível.

O seu último concurso internacional foi em Moorsele, na Bélgica, em Setembro, um pouco antes de ter anunciado que ia fazer um intervalo no desporto para poder combater a sua doença.