Faleceu o jovem cavaleiro João Oliveira

Faleceu esta sexta-feira João Oliveira quando o carro que conduzia se dispistou, entre Ponte de Sor (Portoalegre) e Bemposta (Abrantes) e colidiu com um pesado de mercadorias.

Segundo o CM o acidente aconteceu cerca das 8h30. João Oliveira, natural da Covilhã, tinha concluído em Junho o curso de Técnico de Gestão Equina na escola profissional de Desenvolvimento Rural de Alter (EPDRAC), onde tinha muitos amigos, tendo ficado a comunidade escolar em choque com o acontecimento.

O jovem foi assistido local pelos bombeiros de Abrantes e Ponte de Sor, e pela VMER do Médio Tejo, mas não resistiu aos ferimentos e acabou por morrer no local, tendo o corpo sido transportado para a morgue do Hospital de Abrantes.

O Equisport endereça as mais sentidas condolências a toda a família.