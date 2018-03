Faleceu o ganadero Mário Vinhas

A Tauromaquia volta a estar de luto. Faleceu este domingo, 18 de março, o ganadero, Mário Vinhas titular da ganadaria de Mário e Herdeiros de Manuel Vinhas, sedeada na majestosa Herdade do Zambujal, no concelho de Alcácer do Sal.

Para além do aspecto ganadero, a casa Vinhas está também associada à criação do Cavalo Lusitano, figurando, ao longo dos anos, vários dos seus exemplares nas quadras de cavaleiros e rejoneadores.

Gente de fino trato, personalidade afável e fascinante como uma das figuras mais admiradas da tauromaquia – Mário Vinhas deixará um vazio na nossa Festa.

Mário Vinhas faleceu assim aos 90 anos de idade, depois de uma vida dedicada ao campo.

À família enlutada endereçamos as nossas condolências.