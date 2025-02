Faleceu o Capitão Bernardo Alberto Leite Rodrigues (1945-2025)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento do Capitão Bernardo Alberto Leite Rodrigues, aos 79 anos. Figura de enorme relevância para o desporto equestre nacional, dedicou a sua vida à modalidade com paixão, profissionalismo e um compromisso inabalável.

Representou Portugal ao mais alto nível, tendo competido na disciplina de Concurso Completo de Equitação (CCE) nos Jogos Olímpicos de Barcelona, em 1992. Para além da sua brilhante carreira como atleta, deixou um legado incontestável no desenvolvimento e promoção do desporto equestre, influenciando gerações e marcando profundamente a comunidade.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências, prestando homenagem à sua notável trajetória e inestimável contribuição ao nosso desporto.