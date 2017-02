Faleceu Miguel Ángel de Cárdenas Osuna

Faleceu esta madrugada o emblemático criador de cavalos PRE, o espanhol Miguel Ángel de Cárdenas Osuna aos 83 anos.

Foi com grande tristeza que a notícia foi recebida no mundo da Dressage e do cavalo PRE, a quem o criador dedicou a sua vida.

Os garanhões da Yeguada Cárdenas foram campeões do mundo doze vezes e o êxito não ficou por aqui, sendo que as suas éguas conquistaram em quatro ocasiões, títulos de campeões de campeões.

A nível internacional, os seus cavalos tiveram uma trajectória olímpica. Vale a pena recordar a participação do garanhão «Fuego de Cárdenas» montado por Juan Manuel Muñoz nos Jogos Olímpicos de Pequim e Londres e nos J.E. Mundiais de Kentucky.