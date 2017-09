Faleceu Manuel Herminio Domingos Heleno

Faleceu esta madrugada, Manuel Herminio Domingos Heleno, após uma longa e corajosa luta contra a doença.

Diplomata, empresário, escritor, cavaleiro e criador, Manuel Heleno presidiu a várias organizações internacionais e nacionais. Fundou a Associação Portuguesa do Cavalo Árabe, a Associação Portuguesa do Cavalo Anglo-árabe, a Associação Portuguesa do Cavalo Luso-árabe, a Organização Mundial do Cavalo Árabe Montado ou Atrelado, e o El Rey Clube D. Duarte I. Foi membro do Conselho de Administração da “Conference International de l’Anglo-arabe”, 1º Presidente da Comissão de Desporto da ECAHO e Membro da Direcção da Associação Portuguesa do Cavalo “Selle Français”.

Foi também o autor do Stud Book do Puro Sangue Árabe, e ainda escritor do excelente livro “O Cavalo Árabe em Portugal” e da grandiosa obra “Tourada – Tradição Portuguesa”. Escreveu também inúmeros artigos em revistas e jornais de vários países.

A missa será Sábado 23, as 10h30 na Capela da Quinta da Figoeira, seguido no mesmo dia, pelo enterro em Monte Real.