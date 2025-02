Faleceu Luís Manuel Pinto Basto Vinhas (1953-2025)

É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de Luís Manuel Pinto Basto Vinhas, distinto advogado e apaixonado defensor do Cavalo Lusitano. Reconhecido pela sua dedicação incansável, simpatia e generosidade, deixou uma marca indelével no meio e naqueles que com ele privaram.

Entre 2011 e 2013, presidiu à Direção da APSL, desempenhando o cargo com grande empenho e compromisso. A sua partida inesperada representa uma perda irreparável para o mundo do Cavalo Lusitano.

O velório terá lugar no dia 6 de fevereiro, a partir das 18h30, na Basílica da Estrela, onde será celebrada uma missa às 20h00.

O funeral realizar-se-á no dia 7 de fevereiro, com missa às 10h00, na Basílica da Estrela, seguindo posteriormente para o Cemitério dos Prazeres.

À família enlutada, Equisport endereça as mais sentidas condolências.