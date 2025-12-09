Faleceu Dr. Ruy Vasconcellos e Sousa d’Andrade

Faleceu hoje, aos 79 anos, o Dr. Ruy Augusto de Vasconcellos e Souza d’Andrade, distinto criador de cavalos, cavaleiro de obstáculos e antigo ganadeiro. Desempenhou igualmente funções de relevo em diversas instituições, nomeadamente o cargo de vice-presidente da Federação Portuguesa de Tiro com Armas de Caça. Era irmão do saudoso cavaleiro tauromáquico José Luís Sommer d’Andrade.

A sua morte representa a perda de uma figura marcante do meio equestre nacional, pertencente a uma família cuja contribuição para o desporto e para a criação do cavalo lusitano é amplamente reconhecida. O nome Sommer d’Andrade permanece associado à histórica coudelaria familiar, à excelência no ensino (dressage), legado do seu pai, Eng.º Sommer d’Andrade, e ao toureio a cavalo, pela mão de seu irmão José Luís. À família deve-se ainda a decisiva intervenção na recuperação da raça autóctone do cavalo Sorraia.

O velório terá lugar no dia 10 de dezembro, a partir das 12h00, na Igreja do Arripiado de Baixo, concelho da Chamusca, seguindo-se a celebração de missa às 19h00.

O funeral realizar-se-á no dia 11 de dezembro, com celebração às 10h30, no Crematório do Entroncamento.