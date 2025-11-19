Faleceu D. Álvaro Domecq Romero

Faleceu esta terça-feira, aos 85 anos, o cavaleiro tauromáquico D. Álvaro Domecq Romero, na cidade de Jerez de la Frontera, em Espanha noticiou o El Pais. Em consequência, a autarquia de Jerez declarou dois dias de luto.

“Andaluzia perdeu uma das suas grandes personalidades, uma referência absoluta na tauromaquia a cavalo e um impulsionador decisivo da arte equestre andaluza enquanto fundador da Escola Real. O seu amor pelos cavalos deixa um legado inesquecível”, afirmou o ministro do Turismo do Governo Regional da Andaluzia.

Álvaro Domecq, que foi um dos rejoneadores espanhóis com mais cartel em Portugal, despediu-se do nosso país na noite de 19 de Setembro de 1985, no Campo Pequeno.

Em Setembro de 2023, o empresário Luís Miguel Pombeiro homenageou Álvaro Domecq durante uma corrida de gala no Campo Pequeno.