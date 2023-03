Faleceu a olímpica Wyndham St John após queda de cavalo

Foram prestadas homenagens à cavaleira olímpica Wyndham St John, que faleceu na segunda-feira passada em Espanha.

A canadiana de 63 anos, sofreu uma hemorragia cerebral quando caiu do seu cavalo durante o CSI4* de Vejer de la Frontera. Foi transportada de helicóptero para uma unidade neurológica especializada, mas acabou por falecer no hospital no dia 6 de março.

Wyndham St John nasceu em Vancouver, mas mudou-se para o Reino Unido, e foi “uma cavaleira canadiana experiente ao longo da sua vida”, disse um porta-voz da Equestrian Canada.

Wyndham competiu no concurso completo nos Jogos Olímpicos de 2000 e nos Jogos Olímpicos de 2002, montando Oliver. Em 2014, optou pela disciplina de saltos de obstáculos, competindo por toda a Europa.

A sua última participação foi no CSI4* de Vejer de La Frontera, com os cavalos Quiktime Z e Erasure SR, no mês passado.