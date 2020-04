Faleceu a francesa Margit Otto-Crepin

A cavaleira de dressage, Margit Otto-Crepin, medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Seul 1988, faleceu no passado domingo (19), aos 75 anos, vítima de doença prolongada.

Nascida na Alemanha em 1945, naturalizou-se francesa em 1970 após casar com o cavaleiro de saltos Daniel Crepin.

Margit tornou-se um símbolo do hipismo francês. Estreou-se em competições internacionais em 1981 no Campeonato Europeu, após conquistar dois títulos nacionais seguidos. Participou também no Mundial de 1982 e na Olimpíada de 1984.

As suas principais conquistas foram com o cavalo Corlandus. Além da medalha de prata olímpica, este conjunto foi campeão europeu em 1987, prata em 1989 e bronze em 1991. Corlandus, após chumbar a inspecção veterinária na Olimpíada de Barcelona 1992 passou a uma merecida reforma. Esta cavaleira foi ainda medalha de bronze no Europeu de 1995.

No fim da sua carreira, Margit foi presidente do Riders Club de Dressage, membro da FEI e chefe da equipa francesa.