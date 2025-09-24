Faleceu a atriz Claudia Cardinale, aos 87 anos

A atriz Claudia Cardinale, franco-italiana nascida em 1938 na Tunísia, faleceu ontem em Paris. Figura icónica do cinema europeu, destacou-se tanto pelo talento como pela a beleza, tornando-se uma das grandes estrelas da sétima arte do século XX.

A sua carreira conta com interpretações memoráveis em filmes como Rocco e Seus Irmãos, O Leopardo, de Luchino Visconti – cineasta também conhecido pela sua paixão pelos cavalos –, A Rapariga da Mala, entre muitos outros. Foi igualmente protagonista de Aconteceu no Oeste, de Sergio Leone, papel que a eternizou no imaginário de gerações, e de As Pistoleiras, paródia western de 1972 ao lado de Brigitte Bardot.

O seu percurso artístico foi distinguido ao longo das décadas com um número impressionante de prémios nacionais e internacionais, entre os quais vários David di Donatello, Nastri d’Argento, Ursos de Ouro, Leões de Ouro, entre muitos outros.

“Ela deixa-nos o legado de uma mulher livre e inspirada, tanto como mulher como artista”, disse o seu agente, Laurent Savry, numa nota enviada à AFP.

Com uma carreira que atravessou géneros, épocas e estilos, Claudia Cardinale permanece como uma das últimas grandes divas do cinema clássico europeu.