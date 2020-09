«Face Time Bourbon» domina em Longchamp (VÍDEO) 14 Setembro, 2020 18:25

«Face Time Bourbon» juntou ao seu rico palmarés mais um triunfo no G1 Prix l’Etoile (2200m) no Hipódromo de Vincennes no sábado, tendo registado um novo recorde, de 1 minuto, 9 segundos e 4 centésimos.

«Face Time Bourbon» com o driver sueco Björn Goop, deu aos seus rivais de 3 anos, um avanço de 50 metros no início da prova, passando para a liderança aos 750 metros, alcançando um fantástico triunfo no Grupo 1, pela 11ª vez nos 2.200m (Grupo 1).

