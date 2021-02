«Face Time Bourbon» conquista Grand Prix d’Amérique pelo segundo ano consecutivo (VÍDEO) 1 Fevereiro, 2021 18:08

O campeã em título, «Face Time Bourbon», de 6 anos, venceu pelo segundo ano consecutivo, o Grand Prix d’Amérique 2020, relegando os favoritos, «Davidson du Pont» e «Gu D’heripre», para o segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O Grand Prix d’Amérique que decorreu neste domingo no Hipódromo de Vincennes, a leste de Paris, foi ganho pelo driver sueco Björn Goop com «Face Time Bourbon» que logo de início colocou-se atrás do favorito «Davidson du Pont». O sueco esperou no meio da recta para ultrapassar Davidson du Pont conquistando assim, a sua 15ª corrida e a 7ª no Grupo I.

«Face Time Bourbon» ofereceu a Björn Goop o seu terceiro troféu num Campeonato do Mundo de Trote e a Sébastien Guarato, o quarto como treinador.

“Este cavalo é um extraterrestre, não é normal, não é como os outros”, afirmou o condutor sueco Björn Goop.

“Quando temos cavalos assim, é mais fácil ser um bom condutor. Desejo felicitar o treinador do Face Time Bourbon, Sébastien Guarato pelo “seu maravilhoso trabalho”, “é um grande trabalho de bastidores” concluiu Goop.

Esta prova realizou-se pela primeira vez em 1920 em homenagem aos soldados americanos que lutaram na Primeira Guerra Mundial, e tem ocorrido todos os anos, à exceção de 1940 e 1941, quando foi cancelada durante a Segunda Guerra Mundial.

A edição deste ano decorreu com a pandemia coronavírus em pano de fundo, com restrições de distanciamento social rigorosas, forçando Vincennes a fechar as portas ao público.

Resultados completos AQUI