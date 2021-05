Face Express nos aeroportos dos Jogos Olímpicos (VÍDEO)

O Face Express irá permitir aos passageiros aceder e passar pelos diversos procedimentos do aeroporto de forma facilitada (check-in, entrega de bagagem, controlo de segurança, portão de embarque, etc.) sem terem de mostrar o seu passaporte e cartão de embarque.

A NEC anunciou que a operadora do Aeroporto Internacional de Narita (NRT), Narita International Airport Corporation (NAA), e a operadora do Aeroporto Internacional de Tóquio (Aeroporto de Haneda, HND), Tokyo International Air Terminal Corporation (TIAT), iniciaram em Abril de 2021, o teste do “Face Express”, um novo processo de embarque para as partidas de voos internacionais, que utiliza tecnologia de reconhecimento facial através de um sistema de reconhecimento facial que pertence ao portefólio de tecnologias avançadas de autenticação biométrica de NEC, o “Bio-IDiom” conhecido pelo mais avançado nível de precisão em termos mundiais.

O Face Express irá permitir aos passageiros aceder e passar pelos diversos procedimentos do aeroporto de forma facilitada (check-in, entrega de bagagem, controlo de segurança, portão de embarque, etc.) sem terem de mostrar o seu passaporte e cartão de embarque, registando apenas a sua imagem facial. Tudo isto proporcionará procedimentos mais simples, e por não existir contacto, reduzirá os riscos de infeção colocados pelo contacto de pessoa a pessoa.

Este novo procedimento de embarque é conhecido como “Um ID” na indústria aeronáutica, no entanto A NEC teve a preocupação de criar um nome e o logotipo, “Face Express” para que os passageiros pudessem compreender o serviço de forma mais visual. O Face Express será doravante utilizado tanto no Aeroporto Internacional de Narita como no Aeroporto Internacional de Tóquio.