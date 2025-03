Exposição Temporária “A Arte Equestre em Portugal”

Inaugurou no dia 13 de março, no Museu Nacional dos Coches em Lisboa, a exposição “Arte Equestre em Portugal– Da Picaria Real à Escola Portuguesa de Arte Equestre”.

A exposição é a primeira iniciativa, e um convite, para explorar este Património Cultural Imaterial da Humanidade, depois desse reconhecimento pela UNESCO a 3 de dezembro de 2024.

A Arte Equestre em Portugal é uma tradição cultural que simboliza a perfeita harmonia entre cavalo e cavaleiro. Esta exposição convida a uma viagem no tempo, revelando as origens desta arte através das coleções do Museu Nacional dos Coches, dos Palácios Nacionais de Queluz e da Pena, da Escola Portuguesa de Arte Equestre, da Biblioteca de Arte Equestre D. Diogo de Bragança, e de alguns colecionadores privados, para além da ligação ao antigo Picadeiro Real de Belém, onde a rainha D. Amélia fundou, há 120 anos, o Museu dos Coches Reais.

Dos bens culturais que o Museu conserva, destacam-se a figura do estafermo, lanças, escudos e diversos acessórios de cavalaria utilizados nos jogos equestres para demonstrar a perícia dos cavaleiros, bem como peças que pertenceram ao 4º Marquês de Marialva.

A exposição, aberta ao público entre 14 março e 14 de setembro deste ano, é promovida pela Museus e Monumentos de Portugal e a Parques de Sintra. A curadoria pertence ao Museu Nacional dos Coches e à Escola Portuguesa de Arte Equestre, sendo a RTP a Media Partner, que contribuiu para a exposição com uma compilação de excertos da Coleção Arte Equestre Portuguesa da RTP Arquivos.