Exposição de Pintura e Palestra sob o tema “O Papel do Cavalo na Evolução Humana”.

No próximo dia 6 de Maio, pelas 16h00, vai ter lugar na Galeria de Exposições da Casa dos Patudos – Museu de Alpiarça, a inauguração da Exposição de Pintura “O Papel do Cavalo na Evolução Humana”, de Rosário Sousa. Esta exposição contará ainda, no dia 13 de Maio pelas 15h30, com a presença do Dr. Fernando Coimbra, que irá realizar uma Palestra guiada pela galeria, dando uma visão histórica/científica das várias imagens apresentadas na exposição, estabelecendo paralelismos com outras obras similares, fazendo referência aos vários papeis assumidos pelo cavalo e a sua ligação ao Homem, desde a Pré-história à atualidade, provando que “Se o cão é o melhor amigo do Homem, foi o cavalo que mais o ajudou no desenvolvimento da civilização”.

SOBRE O PROJETO

Este projeto histórico/artístico junta a arte da pintura à arqueologia numa tentativa de dar a conhecer o papel do cavalo na evolução e desenvolvimento da humanidade.

Rosário Sousa usa a pintura para mostrar diferentes formas e iconografias do cavalo e cavaleiros que o Homem representou, ao longo de milénios, em diferentes culturas, civilizações e áreas geográficas.

Inspirando-se em imagens com diferentes representações de cavalos e cavaleiros existentes desde a arte pré-histórica até aos dias de hoje, em diferentes partes do mundo, a pintora transporta-as para as suas telas e, usando técnicas mistas, dá-lhes uma nova vida e visibilidade. Cada um dos quadros expostos conta uma história, dando a conhecer os vários papeis deste majestoso animal que vão desde um simples alimento, para os homens das cavernas, até um animal de fantasia e de esperança, para o atual povo da Ucrânia.

Entrada livre.