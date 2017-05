ExpoÉgua na Golegã de 17 a 21 de Maio 17 Maio, 2017 10:32

A vila Golegã, Capital do Cavalo, recebe de 17 a 21 de Maio mais uma edição da ExpoÉgua. O programa do certame arranca esta quarta-feira, 17 de Maio, com as finais da 3.ª edição da Jornada do Campeonato Nacional Inter Escolas de Equitação que decorrem pelas 10h00, no Hippos Golegã e, pelas 21h00, no Picadeiro da Lusitanus S.A.

Na quinta-feira, 18 de Maio, as finais continuam, pelas 10h00 no Largo do Arneiro e, pelas 15h00, na Quinta da Labruja. Pelas 18h00, será inaugurada no Equuspolis uma exposição de fotografia da autoria de Rita Fernandes. Segue-se, pelas 19h00, no Largo do Arneiro, a cerimónia protocolar de entrega de prémios e pódio final. O dia termina com a actuação do Rancho Folclórico da Golegã, uma largada de toiros, pelas 22h30, e o espectáculo musical do grupo “Al Compás”.

Na sexta-feira, 19 de Maio, pelas 10h00, destaque para a romaria a São Martinho, no Largo do Arneiro. Segue-se, pelas 15h00, o Campeonato Regional de Ensino – ANTE e, pelas 21h00, o Campeonato Nacional de Equitação de Trabalho – Ensino. A noite termina com a actuação das Las Rocieras da Golegã, com uma largada de toiros, um espectáculo musical com “Sonido Andaluz” e o DJ Coparias.

No sábado, 20 de Maio, haverá o Concurso Nacional ExpoÉgua 2017. Pelas 22h30, haverá uma gala equestre “Miguel Fonseca”, a actuação do T.D.T. Rock Covers e animação pela noite dentro com o DJ Coparias.

No domingo, 21 de Maio, haverá, a partir das 9h00, Campeonato de Atrelagem Regional. Pelas 15h00, haverá cerimónia protocolar de entrega de prémios do Concurso ExpoÉgua. O certame encerra, pelas 16h00, com o Open de Horseball sub 16 anos no Hippos Golegã.