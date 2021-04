ExpoÉgua 2021 Cancelada 24 Abril, 2021 10:17

O Municipio da Golegã anunciou esta sexta-feira, o cancelamento da edição 2021, da Expoégua, que decorreria em Maio na Golegã.

“O Presidente da Câmara Municipal da Golegã e da Associação Feira Nacional do Cavalo decidiu anular a ExpoÉgua 2021, pela importância de um desconfinamento progressivo”, refere a autarquia em comunicado, acrescentando que pretende assim, “evitar aglomerados, que o ponham em causa, por sempre se realizar em espaço de livre acesso público, não delimitado.”

A decisão do Edil será ratificada em Deliberação, quer em Reunião do Executivo Municipal, quer em Reunião da Direcção da Associação Feira Nacional do Cavalo.

Este é o maior certame do país dedicado às éguas, que a par com a Feira Nacional do Cavalo, marcam o ano equestre em Portugal.