ExpoÉgua 2018 – Bem-vindos ao São Martinho de Verão 17 Maio, 2018 21:31

É tempo de ExpoÉgua, que connosco nasceu em 1998 e agora atinge a sua maturidade, após um percurso demonstrativo da grande deferência dos Criadores, pelas Mães do efectivo equino de todas as raças, criadas em Portugal. Considerando-as e estimando-as, vêm elegendo este Evento, como o melhor e o mais nobre espaço para as exaltar, para as premiar e para as elevar!”, escreve o presidente da Câmara Municipal da Golegã, da Feira Nacional do Cavalo e Romeiro-Mor, na brochura de apresentação da XX ExpoÉgua, evento que começou hoje na vila Capital do Cavalo, em pleno coração do Ribatejo.

O programa é composto por várias actividades equestres com destaque para o Concurso Nacional ExpoÉgua 2018 onde serão apresentados os melhores exemplares juvenis de todas as raças criadas em Portugal. Vão a concurso poldras e poldros de um, dois e três anos, assim como éguas montadas de quatro anos e éguas afilhadas, num total de 74 animais inscritos (60 lusitanos, 3 árabes, 5 português de desporto e 6 cruzados português).

Outro dos pontos altos da ExpoÉgua, será a Romaria a São Martinho, já nesta sexta-feira, cuja edição ficará marcada pela inauguração da Ermida de São Martinho em pleno Largo do Arneiro.

Entretanto, na quarta-feira, teve lugar a inauguração de uma exposição de fotografia da autoria de Ana Manuel Mestre, intitulada “Mais que mil palavras. São 23 trabalhos captados pela objectiva da fotógrafa, nascida em Évora, maioritariamente feitos em Lisboa. Os textos que complementam as fotografias são todos da autoria de Fernando Pessoa e foram escolhidos pela professora Fernanda Silva, amiga de longa data da fotógrafa. Estará patente no Equuspolis até 21 de Junho.

Logo depois teve lugar a apresentação do livro “A poesia e a vida”, poemas e contos por Manuel da Várzea, cognome do médico Rui Melancia. A obra é o segundo livro do autor, nascido em Cascais, mas residente na Golegã há muito anos, um gosto descoberto e aprofundado depois da sua reforma. “Relato o que me vai passando pela alma ao longo dos dias. Por outro lado, é uma forma de recordar amigos e familiares”, explicou Rui Melancia, assegurando já estar a escrever um novo livro.

18 DE MAIO (SEXTA-FEIRA)

ARNEIRO DA FEIRA

10h00 XVII ROMARIA A SÃO MARTINHO

10h00 III JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL INTER-ESCOLAR DE EQUITAÇÃO Prova de Salto de Obstáculos

19h00 CAMPEONATO NACIONAL DE EQUITAÇÃO DE TRABALHO – Prova de Ensino

QUINTA DA LABRUJA

15h00 III JORNADA DO CAMPEONATO NACIONAL INTER-ESCOLAR DE EQUITAÇÃO – Prova de Cross

PRAÇA / ESPLANADA DO CAFÉ CENTRAL

23h00 ACIDJAZZ / DJ RFM . JOSÉ CID / PAULINO COELHO (Rádio Renascença) Contra-Baixo e Baixo, António Ferro; Bateria, Samuel Henriques; Guitarra Eléctrica, Chico Martins; Saxofone, Manuel Marques; Piano e Voz, José Cid.

PR