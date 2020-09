Évora recebe 2.º módulo de treino avançado em afecções locomotoras e médico-desportivas dos equinos

O curso Treino Avançado em Afeções Locomotoras e Médico-Desportivas dos Equinos, lançado pela Al Equine, vai realizar o segundo módulo do seu curso em Évora, entre os dias 1 e 4 de outubro de 2020.

A formação destina-se a médicos veterinários e, nesta segunda parte, centra-se em fortalecer conceitos e melhorar diagnósticos nas zonas do tarso, metatarso, tíbia quartela e casco.

O segundo módulo vai contar com o médico veterinário especializado em patologias locomotoras, Jairo Jaramillo Cárdenas, que é também doutorado em cirurgia e certificado pela Sociedade Internacional de Patologia Locomotora Equina, além de membro fundador da Associação Latinoamericana de Patologia e Imagiologia do Sistema Locomotor do Equino.

Neste módulo serão abordadas as bases para a realização de um diagnóstico eficaz das patologias locomotoras da tíbia, tarso, metatarso e dígito, através da dissecção de peças anatómicas e visualização de imagens e vídeos de altíssima qualidade, demonstração de exames radiológicos ao vivo e uma práticahands-on de ecografia.

Além disso, será também abordado em detalhe o exame clínico das regiões do tarso, metatarso, tíbia, quartela e casco, com dicas de resolução de problemas nos aspectos mais complicados dos acessos articulares e bloqueios perineurais, e haverá discussão de casos clínicos atuais e sobre as características biomecânicas e a sua importância na localização das afecções locomotoras.

O curso é certificado pela International School of Veterinary Postgraduate Studies (ISVPS) e tem como objetivo capacitar os médicos veterinários para avaliar cavalos de desporto nas duas vertentes que mais condicionam o seu desempenho desportivo: as afecções locomotoras e os problemas médico-desportivos.

Segundo a organização, a certificação pela ISVPS é única por ser “simultaneamente em afecções locomotoras e médico-desportivas”.

O curso completo divide-se em quatro módulos dedicados aos problemas locomotores, dois módulos aos problemas médicos do cavalo de desporto e um módulo adicional em novas tecnologias disponíveis que permitem a objetificação da análise locomotora através da quantificação do trote.

“As competências técnicas dadas pela formação permitirão aos médicos veterinários abordar com confiança e método os seus casos clínicos, resolver problemas, fechar diagnósticos e propor soluções lógicas e eficientes dentro do contexto desportivo do cavalo e do proprietário. O curso oferece um conhecimento minucioso dos aspectos relevantes da anatomia, biomecânica e da fisiologia do exercício adaptados à prática clínica, associada a uma forte componente prática de procedimentos de diagnóstico e tratamento fundamentados pela experiência dos formadores e na evidência médica mais atualizada”, detalha a organização em comunicado.

Para conseguir o GPcert (EqOrth&SpMed), os formandos têm de realizar um exame junto da ISVPS e apresentar um relatório de caso que será revisto por pares.

A formação teórica vai realizar-se no Hotel Vila Galé Évora e a prática no Centro Veterinário Horseglobalia.

Esta formação prática contínua para profissionais tem término previsto para abril de 2021 e as inscrições podem ser realizadas através do email geral@alequine.pt.