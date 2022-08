Eurosport transmite Campeonato do Mundo em Herning

Mundiais reúnem as melhores duplas de cavalos e cavaleiros do planeta. São esperados cerca de 1200 cavalos, 800 competidores em quatro especialidades e 200.000 espetadores nos três estádios que albergam os Mundiais.

Portugal apresenta-se nestes Mundiais com uma equipa de quatro cavaleiros na especialidade de Dressage, três deles montando cavalos lusitanos: Maria Caetano com Fénix de Tineo, Vasco Mira Godinho com Garrett, Martim Meneres com Equador e João Moreira com Zonic Hit (Oldenbugo).

Os Mundiais servem ainda de classificativa para os Jogos Olímpicos de Paris 2024 pelo que muitos pretendem já carimbar o passaporte para a competição que se realiza na capital francesa dentro de dois anos.

Muito para ver nestes Mundiais no Eurosport de 07 a 14 de agosto. As provas contam com os comentários de Daniel Pinto e António Frutuoso de Melo.

Horários:

Domingo, 7 de agosto, às 21:00 no E1 (em diferido)

Segunda-feira, 8 de agosto, às 21:00 no E1 (em diferido)

Quarta-feira, 10 de agosto, às 18:45 no E1 – LIVE

Sexta-feira, 12 de agosto, às 18:45 no E1 – LIVE

Domingo, 14 de agosto, às 21:00 no E1 (em diferido)