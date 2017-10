Eurosport: Não perca o Grande Prémio Taça do Mundo em Helsínquia 20 Outubro, 2017 19:25

O canal Eurosport 1 HD vai transmitir o programa Horse Excellence na próxima terça-feira (24) às 17h00. Fique a par de toda a informação que marca a actualidade do universo equestre.

Logo a seguir pode ver em diferido, às 17h30, a segunda qualificativa da Taça do Mundo de Saltos da Liga da Europa Ocidental 2017/2018 que se disputa este fim-de-semana em Helsínquia, Finlândia. Estão inscritas grandes figuras do circuito internacional, incluindo o vencedor do Grande Prémio Taça do Mundo em Oslo (1ª qualificativa), Daniel Deusser assim como o segundo classificado Kevin Staut.