Europeu de Dressage 2023: Portugal alcança o 8.º lugar por Equipas Children

A prova por equipas do escalão Children do Europeu de Dressage, realizada em Kronberg, chegou ao fim neste sábado. A formação portuguesa, composta por Leonor Gonçalves (Monarca do Lis) com a pontuação de 73,950% (20º), Guilherme Broega (Minuto) com 71,117% (, Maria Almeida (Gentil) com 70,017% e Margarida Ramos (Figo das Figueiras) com 67,309%, acumulou um total de 215.084 pontos, terminando em oitavo lugar neste campeonato.

A medalha de ouro foi para a equipa da Alemanha com 248.035 pontos, seguida pela Suécia com a medalha de prata (233.559 pontos), e a Espanha garantiu a medalha de bronze (228.851 pontos).

Os dezoito melhores conjuntos desta prova qualificaram-se para a final individual, que ocorrerá hoje, domingo. Infelizmente, Portugal não conseguiu classificar nenhum conjunto para a final na categoria Children.

A reprise Junior Individual também disputada no sábado foi dominada pela Alemanha, vencendo a prova Rose Oatley com Sommernacht 7 (78,030%) foi seguida das suas compatriotas Allegra Schmitz-Morkramer com Libertad (76,794%) em segundo, enquanto Lana-Pinou Baumgürtel com Zing Emma FH (74,088%) completou o pódio.

Quanto à participação portuguesa, Briana Alexandra Vintila com Inana B obteve uma pontuação de 68,559% (38º lugar) e Mariana André com Iceberg de Tineo obteve 65,823% (58º lugar). Apenas os 18 melhores conjuntos desta reprise ficaram apurados para a Kür, que poderá ser acompanhada através do ClipmyHorse TV neste domingo.

Parabéns a todos envolvidos por representarem o nosso país neste importante evento desportivo.

