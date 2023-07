Europeu de Dressage 2023: Guilherme Broega pontua 74,250%

Terminou na última quinta-feira (20), a reprise Preliminar Children do Campeonato da Europa de Ensino de Children e Juniores, que decorre em Kronberg, Alemanha.

Os nossos atletas tiveram um desempenho notável, destacando-se Guilherme Broega com o Lusitano Minuto, que alcançou a promissora pontuação de 74,250%. Essa conquista posicionou-o em 16º lugar entre os 47 participantes.

Quanto aos restantes elementos da equipa Children, Maria Almeida com o cavalo Lusitano Gentil pontuou 69,209% (34ª), Leonor Gonçalves Coelho com o PSL Monarca do Liz obteve 69,125% (37º) e Margarida Ramos com Figo das Figueiras terminou em 47º lugar com a pontuação de 64,649%.

Por equipas Portugal ocupa a sexta posição provisória com 70.017 pontos.

Até ao momento a Alemanha domina no escalão Children com Vivianne Mercker (com Djamalla na primeira posição seguida de Therese Billig com Faro Shen e por Lilly Marie Heins com Skyline.

Hoje sábado termina a prova por equipas Children.

No escalão Juniores apenas com duas participantes nacionais, Briana Alexandra Vintila com Inana B alcançou a 24ª posição pontuando 69,394% no Junior Team Test, enquanto Mariana André com Iceberg de Tineo terminou em 49º lugar com 67,061%.

