Europeu da Juventude 2018: Ouro para Alemanha no escalão Children

A formação alemã composta por Charlotte Höing (Bajala), Mikka Roth (Caboto), Mick Haunhorst (Conquest) e Chiara Reyer (Cedric) liderada por Eberhard Seemann, com um total de 4 pontos, conquistou a Medalha de Ouro por equipas no escalão Children. A Irlanda recebeu a Prata e o Bronze foi para a Bélgica. Excelentes prestações dos alemães Mikka Roth e Chiara Reyer e o do belga Rhys Williams ao conseguirem, 3 percursos sem faltas.

A equipa portuguesa composta por Daniel Daniela Rodrigues (Diamant Wetts), Alexandra Bernardino (Chwupdiewup), Carlota Thomas (Harmony do Casal) e Joana Santos Paz (Don Guan), liderada por Miguel Viana, terminou a prova por equipas em 19º lugar. A melhor prestação individual foi de Alexandra Bernardino (Chwupdiewup) que ocupa o 28º lugar provisório (9 pontos), entre 99 participantes.

Resultados – Children – Equipas

Resultados – Children – Individual

JORGE ESCUDEIRO, O MELHOR PORTUGUÊS NA 1ª PROVA DA CATEGORIA JUNIORES

Na jornada desta quarta-feira, disputou-se a primeira classificativa individual e por equipas reservada aos Juniores, a prova de Caça. O vencedor foi o belga Thibault Philippaerts com Cataleya que registou o melhor tempo de 69,29s. A italiana Elisa Ottobre foi segunda classificada com Cadanz (70,36s), enquanto o irlandês Jack Ryan ocupou o terceiro lugar montando Cavalier Teaca (71,20s).

Destaque para a prestação do cavaleiro português Jorge Escudeiro, um debutante nestes campeonatos, que com Elias P, totalizou 8,17 pontos. Catarina Magalhães com Dicaprio contabilizou 10,24 pontos e Francisco Fontes com Chalou du Rouet acumulou 20,50 pontos.

Resultados – Juniores AQUI