Europeu da Juventude 2018: Holanda e Alemanha lutam pelo Ouro 13 Julho, 2018 9:22

O Campeonato da Europa de Dressage da Juventude, arrancou esta terça-feira, com a prova Preliminar reservada ao escalão Children e a primeira parte da Prova por Equipas (Team Test) reservada aos Juniores. Na pista principal do Grand Parquet em Fontainebleau, alinharam 44 participantes Children na reprise Preliminar, uma prova que não conta para as medalhas e 31 cavaleiros Juniores.

HOLANDA E ALEMANHA LIDERAM

A Holanda e a Alemanha lideram até ao momento no número de medalhas conquistadas neste Europeu da Juventude de Dressage – três para cada país. Mas os holandeses já têm duas de Ouro por Equipas nos escalões Children e Juniores.

Children: Ouro para a Holanda

A Holanda campeã da Europa em título, revalidou o título no escalão Children com uma equipa formada por Lilli van den Hoogen (Woodstock) 73,153%, Lara van Nek (Fariska) 76,153%, Sanne Buijs (Happy Feedt) 75,614% e Sanne van der Pols (Excellentie) (68,461%). A Alemanha recebeu a prata, e o bronze recaiu sobre a França.

1º.Holanda – 224,921 pontos

2º.Alemanha – 223,075

3º.França – 207,883

8º Portugal – 179,959 pontos

A formação portuguesa composta por:

Afonso Resina Antunes (Vicoso da Broa) 61,307% – 39º lugar

Maria da Graça Abecasis (Divagante do Pilar) 61,076% – 40º lugar

Maria Laureano Santos (Carisma) 57,576% – 42ª posição individual.

Participaram 44 conjuntos.

Juniores: Ouro para a Holanda – Portugal termina em 14º lugar

16 Equipas alinharam no Team Test, mas foi a Holanda que conquistou a Medalha de Ouro por Equipas ao totalizar 219,757 pontos, com uma equipa composta por Kimberley Pap (Vloet Victory) 71,909%, Thalia Rockx (Golden Dancer de la Fazenda) 71,939%, Daphne van Peperstraten (Greenpoint’s Cupido) 75,909% e Milou Deees (Francesco) (67,363%). Com um total de 219,757 pontos e três provas acima dos 70%, a equipa Holandesa bateu a formação alemã que recebeu a Medalha de Prata. O bronze foi para a Dinamarca.

Quanto à equipa nacional que terminou em 14º lugar entre 16 equipas, a melhor prestação foi de Francisca Monteiro com Weserprinz que pontuou 65,757% ocupando a 43ª posição; Sebastião Lucas Lopes (Arrogante) 64,606% ocupou o 46º lugar; Mafalda Deitado (Bandolim) 63,939% ficou em 55º, e Maria Piedade Calheiros (Fausto da Sernadinha) pontuou (63,454%) 59º lugar.

1º.Holanda – 219,757 pontos

2º.Alemanha – 216,816

3º.Dinamarca – 211,877

14º. Portugal – 194,302 pontos

Jovens Cavaleiros: Alemanha conquista o Ouro – Portugal termina em 11º lugar

Se a Alemanha perdeu as medalhas de Ouro por equipas nos escalões Children e Juniores, nos Jovens Cavaleiros, desforrou-se, conquistando a Medalha de Ouro pelo quinto ano consecutivo perante a Holanda e a Suécia que recebeu o Bronze.

A formação alemã composta por Paulina Holzknecht (Wells Fargo) 74,941%, Semmieke Rothenberger (Geisha) 74,588%, Lia Welschof (Don Windsor Old) 73,000% e Alexa Westendarp (Four Seasons) (70,235%) totalizaram 222,529 pontos, registando três provas acima dos 73%.

Com um total de 201,146 pontos Portugal alcançou a 11ª posição por equipas. A melhor prestação nacional foi de Martim Meneres com o Lusitano Equador (x Peralta) que pontuou 69,088% e ocupa o 25º lugar (provisório) entre 61 participantes. Caso a reprise Individual que se disputa esta sexta-feira (14h30) corra de feição para este conjunto, é ainda possível o apuramento para a final no domingo que inclui os 18 (30%) melhores conjuntos.

Quanto aos restantes membros da equipa, Yoann Pinto (Douro) conseguiu 67,764% (38º), Mariana Assis Silva (Upendo) pontuou 64,294% (54º), Catarina Lucas Lopes (Falcão) (63,117%) (57º).

1º.Alemanha – 222,529 pontos

2º.Holanda – 221,410

3º.Suécia – 212,792

11º. Portugal – 201,146 pontos

Resultados completos AQUI