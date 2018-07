Europeu da Juventude 2018: Bélgica domina nos Jovens Cavaleiros – Nuno Tiago Gomes em 24º lugar 11 Julho, 2018 8:21

Disputou-se esta terça-feira, a primeira classificativa individual e por equipas do Campeonato da Europa da Juventude Longines reservada aos Jovens Cavaleiros (18-21 anos). Na pista principal do Grand Parquet em Fontainebleau, 86 conjuntos alinharam na prova de Velocidade e Maneabilidade (Caça).

Após um pódio 100% feminino nos Children no dia anterior, foi a vez de três cavaleiros Jovens Cavaleiros ocuparem os primeiros lugares do pódio. Gilles Thomas (BEL), montando Conaro, venceu a prova tendo registado o melhor tempo 70,77s. Foi seguido do seu compatriota Dieter Vermeiren com Kingston Town 111 Z (73,82s). O britânico Harry Charles fechou o pódio com Vivaldi du Dom (74,22s). A melhor prestação nacional foi de Nuno Tiago Gomes, que alcançou o 24º lugar com Disco sem faltas em 79,89s.

Por equipas a Bélgica ocupa o primeiro lugar provisório, seguido da Grã Bretanha e da Irlanda entre 17 equipas.

Portugal com uma equipa composta por Pedro Rafael Carvalho (Donner) (21,92pts), Carlos Manuel Silva Pereira (El Tintoreta T) (7,96pts), Nuno Tiago Gomes (Disco) (4,56pts) e Bernardo Ladewira (Krug de Meia Lua) (6,05) total 18,57 pontos, ocupa o 11º lugar provisório.

Os Jovens Cavaleiros regressam à pista na proxima quinta-feira para disputar a primeira ronda da prova por equipas.

Resultados – Jovens Cavaleiros – Individual

Resultados – Equipas

Resultados completos