Europeu da Juventude 2018: Alemanha, Hungria e Espanha na pole position na primeira classificativa 10 Julho, 2018 13:14

Organizado pelo Grand Prix, arrancou esta segunda-feira, pelas 08h00 no Estádio Equestre du Grand Parquet, em Fontainebleau (França), os Campeonatos da Europa de Saltos nas categorias, Children (12-14 anos), Juniores (14-18 anos) e Jovens Cavaleiros (18-21 anos) com a primeira classificativa individual e por equipas.

A equipa Alemã (Children) apresentou-se em grande forma neste inicio do campeonato, conseguindo quatro percursos limpos dos seguintes conjuntos: Chiara Reyer (5ª), Henry Munsberg (6º), Mick Haunhorst (10º), Mikka Roth (11º). Bons resultados também das equipas da Hungria e de Espanha, que partilham o primeiro lugar provisório com Alemanha entre 20 equipas. A Espanha conseguiu colocar 3 cavaleiros no top 15.

A formação portuguesa (Children) composta por Daniela Rodrigues (Diamant Wetts) (12pts), Alexandra Bernardino (Chwupdiewup) (5pts), Carlota Pires (Harmony do Casal) (16pts) e Joana Paz (Don Guan) (41pts), terminaram a primeira classificativa com 33 pontos. Portugal ocupa o 19º lugar provisória da tabela classificativa.

A francesa Maëlle Noizat com Attraction Riverland venceu foi a vencedora da primeira classificativa. Por equipas a formação francesa ocupa o 4º lugar provisório (Children).

Esta tarde realiza-se a segunda mão da prova por equipas e individual na categoria Children, disputada sobre duas rondas diferentes, com uma primeira mão composta por 12 saltos e 15 esforços (1,35m).

Resultados – Equipas – Children

Resultados completos AQUI

Siga as provas em directo AQUI