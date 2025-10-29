Europa une esforços para fortalecer o setor equino

O projeto EUnetHorse, a primeira iniciativa europeia dedicada exclusivamente ao setor equino, realizou o seu quinto workshop europeu em Luanco (Espanha) entre 21 e 23 de outubro de 2025. O encontro reuniu 15 organizações parceiras de nove países europeus — incluindo Portugal — para avaliar soluções e boas práticas que melhorem o desempenho e a sustentabilidade das explorações equinas.

Nesta terceira fase do projeto, intitulada Avaliação de Soluções, foram analisadas cerca de 40 práticas agrícolas em cada país, com foco em dois temas prioritários: acesso à terra e rentabilidade. Após debate, foram selecionadas entre 7 e 9 soluções por prioridade para futura demonstração e formação em campo.

Soluções destacadas:

Acesso à terra: serviços ambientais equinos, acesso a pastagens comunitárias, projetos de investimento participativo e apoio administrativo à atribuição de terrenos.

Rentabilidade: cooperação e partilha de recursos, análise de custos de produção, diversificação de atividades e fortalecimento da identidade comercial.

As soluções mais promissoras serão apresentadas em dias de demonstração e formação nas explorações dos países parceiros em março de 2026.

Durante o evento, os participantes visitaram duas explorações exemplares espanholas:

Casa Bartuelo, modelo de diversificação agrícola e criação sustentável de cavalos Hispano-Bretón.

Cuadra Casa Capellán, referência na criação de cavalos de salto e na gestão de pastagens.

O EUnetHorse visa melhorar a performance socioeconómica, o bem-estar animal e a sustentabilidade ambiental das explorações equinas europeias.

Mais informações AQUI