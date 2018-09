Euromondial TREC 2018: França conquista Ouro por Equipas: Portugal em 4º lugar 2 Setembro, 2018 20:53

Terminou neste sábado o Campeonato do Mundo de TREC de Jovens Cavaleiros que decorreu de 30 de Agosto a 1 de Setembro no Centro Hipico Tenuta Santa Barbara (Roma) em Itália.

A equipa francesa composta por Corentin Gracient (Queryda Boisslere), Hugo Bertrand (Vaquero D’Agora), Manon Bouchon (Belluchie de Crosey), Cloe Guyon (Sovereight du Meiy) e Alexia Magnier (Vorien de St. Gabriel) conquistou a Medalha de Ouro do Campeonato do Mundo de TREC de Jovens Cavaleiros com 782 pontos enquanto a Itália recebeu a Medalha de Prata (726pts). A Espanha foi medalha de Bronze (617pts) e Portugal alcançou a 4ª posição (495pts).

Na classificação individual o jovem cavaleiro italiano Luca Fabri (Palleri del Sinis) conquistou a Medalha de Ouro (292 pts); o seu compatriota Luca Moschitti (Shakira) a Prata (289pts) e o espanhol Joaquin Fernandez Hidalgo (Mito) recebeu o Bronze (284 pts).

A melhor prestação nacional foi de Sara Junqueira que alcançou a 16ª posição montando Bacardi (137pts). Diogo Alexandre Sousa (Z-Bahiana) ficou classificado em 19º lugar (129pts), António Batuca (Gaia) em 19º (126pts), Eduardo Rodrigues (Girassol) e 22º (103pts).

Resultados AQUI