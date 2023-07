«Etonnant» vence o Prix de Washington (VÍDEO)

O favorito «Etonnant» (9 anos, Timoko-Migraine), com probabilidades de 1.8/1, assumiu a liderança após 600 metros e seguiu em frente para uma vitória fácil no Prix de Washington (prize money de 120.000€) sobre a distância de 1609 metros no passado sábado (15) em Enghien-Soisy, França.

O campeão propriedade e treinado por Richard Westerink foi mais uma vez conduzido pelo driver Anthony Barrier. Etonnant registou a sua 23ª vitória em 86 corridas na sua carreira, acumulando 2.516.710€ em ganhos.

«Bleff Dipa» (6 anos, Mister JP-Preziosa JW) com probabilidades de 15/1, conduzido por Roberto Vecchione foi segundo classificado enquanto «Hohneck» (6 anos, Royal Dream-Caranca), vencedor do Elitloppet, apesar de lutar no início pela liderança viu-se obrigado a ceder para «Etonnant». «Hohneck» terminou em terceiro lugar com o driver Gabriele Gelormini.

Resultados